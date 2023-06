Kabinet verwacht langere updateplicht voor producten door Europese wet

Als iets goed getest is en nergens zerodays kan hebben, dan zou het gewoon moeten blijven werken zonder updates.



Tenzij de tijden veranderen en alles ineens ipv8 moet zijn. Of 10.



In alles met techniek kan wel eens een foutje zitten. In een dieselauto met verkeerde chip. In plakkies ham van de supermarkt. In potjes babyvoeding. Maar elke week? Zo een updatewet is natuurlijk beter dan niks. Maar wat gebeurt er dan als ze dat niet doen? Ik wil helemaal niet al die updates. Als ik iets koop hoort dat te werken en over 10 jaar nog. Behalve een borrel. Die is meestal na 15 minuten al kapot, en dan moet ik weer een nieuwe kopen. Maar dat is algemeen geaccepteerd. Vaak als ik iets wil doen dan gaat dat niet. Want dan moet er weer een update. Gewoon omdat er veel te veel fouten in een zogenaamd werkend product zitten, en de koper als testkonijntje wordt gebruikt. Elke week! Alsjeblieft zeg. Maak dat maar gewoon strafbaar.