Ambtenaar die valselijk paspoorten opmaakte veroordeeld tot 32 maanden cel

Een ambtenaar van de gemeente Den Haag die valselijk paspoorten opmaakte is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 32 maanden, waarvan acht maanden voorwaardelijk. Voor het opmaken van de in totaal acht paspoorten gebruikte de man biometrische gegevens van nietsvermoedende burgers aan de balie. De ambtenaar van de afdeling Burgerzaken was eerder al voor vergelijkbare strafbare feiten veroordeeld.

De man was als uitzendkracht bij de gemeente Den Haag werkzaam en handelde onder andere paspoortaanvragen van burgers af. Hij was daarvoor het eerste aanspreekpunt. Het staat vast dat de man meerdere aanvraagformulieren voor een paspoort zelf invulde en heeft voorzien van een pasfoto waarop niet degene is afgebeeld van wie de naam op het formulier staat.

Het handelen van de balie-ambtenaar werd ook via een camera vastgelegd. Zo is te zien hoe de verdachte aan zijn balie een setje pasfoto’s van een man zelf aan het knippen is, terwijl er op dat moment geen burger achter de balie staat. Ook laat de verdachte een willekeurige burger vingerafdrukken afnemen, terwijl vlak daarvoor op het computerscherm niet de gescande pasfoto van die burger te zien was. Het handtekeningkaartje met daarop de pasfoto van de betrokken burger ligt op dat moment niet eens onder de biometrie-scanner.

Als enige tijd later wel het juiste handtekeningkaartje voor de betreffende burger onder de biometrie-scanner ligt, vraagt de verdachte nogmaals om vingerafdrukken. Verder blijkt uit de beelden dat de verdachte zelf met een oranje bankpas betaalt voor een aanvraag voor een paspoort, terwijl op dat moment tegenover hem een man staat die een document wil aanvragen en kort daarna zelf ook pint met hetzelfde pinapparaat. De verdachte laat tegenover de rechter weten dat hij dit zich niet meer kan herinneren.

Verder stelt de verdachte dat hij de paspoorten niet opzettelijk valselijk heeft opgemaakt maar per ongeluk. Dit zou het gevolg zijn van de hoge werkdruk, waardoor hij vaak met meerdere dingen tegelijk bezig was, en de slechte controle door de overige medewerkers. De rechter veegt daarmee de vloer aan en stelt dat de man door zijn handelen het vertrouwen van de burger in de overheid ernstig heeft geschaad.

"In het maatschappelijk verkeer hoort men erop te kunnen vertrouwen dat ter identificatie gebruikte ambtelijke stukken, zoals paspoorten, een juiste weergave bevatten van de daarin vermelde gegevens. Het heeft er alle schijn van dat de gevolgen van verdachtes handelen enorm zijn geweest. Door het opmaken van in ieder geval één van deze paspoorten heeft hij eraan bijgedragen dat de begunstigde [naam] internationaal met een valse identiteit onder de radar van justitie kon blijven", aldus de rechter. Naast de gevangenisstraf mag de man zes jaar niet werken voor een (overheids)instantie die zich bezighoudt met de afgifte van identiteitsdocumenten.