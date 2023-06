Van Huffelen tegen identificatieplicht voor social media: "anonimiteit groot goed"

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering is tegen een identificatieplicht voor accounts op social media. "Anonimiteit op het internet is een groot goed", zo laat ze weten. D66 had de staatssecretaris gevraagd of ze zich in Brussel wilde inspannen voor een identificatieplicht zodat personen die opruiende berichten op social media plaatsen zijn te achterhalen.

"Hoewel het doel begrijpelijk is en dit door mij wordt onderschreven lijkt dit niet direct een goed idee. Er zijn op dit moment al diverse mogelijkheden om personen die strafbare feiten plegen, zoals online opruiing, te herleiden", reageert Van Huffelen. Ze voegt toe dat het belangrijk is dat online platformen niet meer gegevens verzamelen en verwerken dan strikt noodzakelijk is.

Daarnaast is er volgens de staatssecretaris niet direct iets mis met online anonimiteit, zo laat ze verder weten. "Anonimiteit op het internet is een groot goed: dit behoort tot het recht op zelfbeschikking en privacy. Voorbeelden die dit onderstrepen zijn autoritaire regimes die uitingen van dissidenten monitoren en hen vervolgens opsporen en vastzetten."

Naast D66 had het CDA van Huffelen gevraagd of het mogelijk is om crimineel gedrag via anonieme accounts aan te pakken. Daarop stelt de staatssecretaris dat anonieme accounts ook voor crimineel gedrag misbruikt kunnen worden. "In Nederland is het wel zo dat strafbare uitingen online via opsporing en vervolging aangepakt kunnen worden, waarbij opsporingsdiensten informatie kunnen vorderen bij digitale dienstverleners zoals platformen. Het is dus reeds mogelijk om crimineel gedrag via anonieme accounts online aan te pakken."