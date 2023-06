Kabinet wil van kredietregistratie wettelijke taak maken met BKR als beheerder

Het kabinet wil van de kredietregistratie in Nederland een wettelijke taak maken met het BKR als beheerder. Dat blijkt uit een concept-wetsvoorstel dat ter consultatie is aangeboden. Bij kredietregistratie worden de gegevens van miljoenen Nederlanders verwerkt. Het is volgens het kabinet daarom wenselijk om wettelijke waarborgen voor de gegevensverwerking vast te leggen.

"Zodat er democratisch gelegitimeerde keuzes kunnen worden gemaakt in de afweging tussen het belang van bestrijding van overkreditering ten opzichte van het belang van privacy en de mogelijke nadelige effecten die mensen ondervinden van een kredietregistratie", aldus een uitleg van het concept-wetsvoorstel. Dat introduceert regels waar de kredietregistratie in Nederland straks aan moet voldoen, met het BKR als beheerder.

Het BKR is op initiatief van kredietverstrekkers in de jaren ’60 van de vorige eeuw opgericht. Er is in de Wet op het financieel toezicht daarna wel een verplichting opgenomen voor kredietaanbieders om aangesloten te zijn bij een stelsel van kredietregistratie, maar deze verplichting is niet verder uitgewerkt. "Als de overheid niets doet blijft de huidige praktijk bestaan, waarbij belangrijke beslissingen over de verwerking van persoonsgegevens aan marktpartijen wordt gelaten", zo stelt het kabinet als rechtvaardiging voor de introductie van het wetsvoorstel.

Eerder had ook de Autoriteit Persoonsgegevens geadviseerd om met wetgeving te komen. Het publiek kan nu via Internetconsultatie.nl tot en met 2 augustus op het concept-wetsvoorstel reageren. Het BKR is zeer te spreken over het voorstel. "Het concept-wetsvoorstel erkent en onderstreept het belang van het stelsel van kredietregistratie zoals dat door BKR wordt beheerd. De minister beoogt de huidige praktijk zoveel mogelijk in stand te houden en ziet geen aanleiding tot herziening."