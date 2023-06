Gemeente Woerden: Nebu weet niet welke data is gestolen en van wie

Softwarebedrijf Nebu waar criminelen toegang tot de systemen kregen weet niet welke data is gestolen en van wie, zo stelt de gemeente Woerden. Wel is bekend geworden hoe de aanval ongeveer is verlopen. Nebu levert software waar bedrijven voor het uitvoeren van marktonderzoek gebruik van maken. Eind maart werd bekend dat aanvallers toegang tot systemen van Nebu hadden gekregen en dat daarbij mogelijk ook gegevens van klanten van marktonderzoekers zijn buitgemaakt.

Blauw, één van de getroffen marktonderzoekers, spande een kortgeding aan tegen Nebu omdat het meer informatie over de aanval en omvang van het datalek wilde hebben. De rechter gaf Blauw gelijk en oordeelde dat Nebu de informatie moest verstrekken. Begin april waarschuwde de gemeente Woerden duizenden inwoners die meededen aan een onderzoek van marktonderzoeksbureau Dimensus voor het datalek bij softwareleverancier Nebu. Daarbij zouden mogelijk ook hun gegevens zijn gelekt. Net als Blauw maakte ook Dimensus gebruik van de software van Nebu.

"Nebu (het bedrijf dat daadwerkelijk is gehackt) heeft een onderzoek laten doen naar het datalek. Uit dat onderzoek blijkt hoe de cyberaanval ongeveer is verlopen. Het is uiteindelijk niet bekend geworden welke data is gestolen en van wie", laat de gemeente Woerden vandaag in een update over het incident weten. Volgens de onderzoekers zijn er geen aanwijzingen dat gestolen data is aangeboden op internet’. Ook is er geen losgeld geëist.

Aan de hand hiervan stellen de onderzoekers naar het datalek dat de risico's beperkt zijn. Nu het onderzoek naar is afgerond heeft de gemeente Woerden besloten de zaak te sluiten. "Het blijft onduidelijk of gegevens van Woerdenaren gestolen zijn", zo concludeert de gemeente op Twitter. Details over hoe de aanval is verlopen zijn niet door de gemeente gegeven.