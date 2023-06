Fortinet FortiNAC door middel van kritiek lek op afstand over te nemen

Een kritieke kwetsbaarheid maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers om de Fortinet FortiNAC-systemen op afstand over te nemen. Fortinet heeft beveiligingsupdates uitgebracht om het probleem te verhelpen. Organisaties worden opgeroepen de update snel te installeren. Eerder dit jaar werd een andere kwetsbaarheid een week na het uitkomen van de beveiligingsupdate al misbruikt.

Fortinet FortiNAC is een "network access control" oplossing waarmee organisaties kunnen bepalen welke apparaten toegang tot het netwerk mogen krijgen. Ook geeft de oplossing een overzicht van alle apparaten op het netwerk, bepaalt het risico van elk endpoint en biedt netwerksegmentatie. Zo kunnen organisaties instellen dat alleen apparaten met een bepaald patchniveau verbinding mogen maken. FortiNAC kan worden geïnstalleerd op een virtual machine of fysieke server.

Een kwetsbaarheid in het product, aangeduid als CVE-2023-33299, maakt het mogelijk voor ongeauthenticeerde aanvallers door het versturen van speciaal geprepareerde requests willekeurige code of commando's op het systeem uit te voeren. De impact van het beveiligingslek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.6.