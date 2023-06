App voor het monitoren van autoaccu's verstuurde stiekem locatiegegevens

Weet iemand wat het echte nut is van een app om je autoaccu te monitoren? Is dat echt een ding dat aan zulke snelle veranderingen van status onderhevig is dat het zin heeft om die status continue te monitoren? Zijn er gebruikers die die app zien en dan denken "Goh, dat heb ik altijd al willen hebben, een manier om als ik in mijn auto zit met mijn mobieltje de status van mijn accu te monitoren"? Ik heb weinig tot geen verstand van auto's, mijn kennis reikt niet veel verder dan instappen en knop indrukken, maar als je een bluetooth-enabled accu hebt, is het dan raar om te denken dat je ook een auto hebt die zelf die accu in de gaten houdt?