Kan de VVE een slim elektronisch slot voor hulpverleners weigeren?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mijn op leeftijd zijnde ouders willen gebruik gaan maken van een persoonsalarmering. Ze zijn appartementseigenaar in een kleinschalig complex. Om hulp gedurende nachtelijke uren veilig en eenvoudig toegang te geven zijn er diverse oplossingen, waaronder de meest veilige waarbij de hulp instantie middels een code die op een beveiligde app verschijnt een zender activeert welke een toegangsdeur van het slot haalt. Zo kan men de centrale toegang in om bij het appartement te komen. Het bestuur van de VVE is niet van plan om dit toe te staan, vanwege "veiligheidsredenen". Kunnen ze dit zomaar doen?

Antwoord: Er zijn inderdaad vele oplossingen waarbij hulpverleners op een makkelijke manier zonder hulp van de bewoner de deur kunnen openen. Een simpele vorm is een klein sleutelkluisje dat met een pincode geopend kan worden, waarna de voordeur als gewoon opengemaakt kan worden. Uiteraard wordt de toegang tot die code beperkt en wordt gebruik gelogd.

De hier geschetste oplossing (het klinkt als een "slim elektronisch slot" zoals van Telelock) vereist montage van iets speciaals op de voordeur, het huidige slot wordt vervangen maar er zijn mogelijkheden dezelfde sleutel te blijven gebruiken.

Er zijn geen specifieke regels dat een vereniging van eigenaren moet meewerken aan ieder verzoek omtrent de sleutels of sloten, maar ook niet dat ze zomaar alles mogen weigeren. Ook als er van alles in het huishoudelijk reglement staat: in Nederland geldt de norm van redelijkheid en billijkheid in zakelijke relaties zoals deze.

De belangen van de VVE zijn dat de veiligheid goed blijft en dat de VVE (en bewoners) niet op kosten wordt gejaagd. De bewoner in kwestie wil vanuit haar persoonlijke veiligheid dat zorgverleners in noodgevallen naar binnen kunnen, ook als ze alleen is en er geen medebewoner open wil doen.

De redelijke uitkomst lijkt me dat de VVE hieraan mee moet werken, uiteraard op kosten van de bewoner die dit wil en zonder gedoe voor andere bewoners. Ik kom dan al snel uit bij dat simpele sleutelkluisje, aangezien dat onmerkbaar is voor andere bewoners. Dat slimme slot vereist montage en er zit een raar nieuw ding op de deur. Plus, wat doe je als een tweede bewoner óók deze oplossing aanvraagt?

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.