Autoriteit Persoonsgegevens vraagt om groter budget voor aanjagen cybersecurity

Het Kabinet zal de komende jaren structureel 111 miljoen euro in cybersecurity investeren. Een deel daarvan zou naar de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moeten, omdat de privacytoezichthouder naar eigen zeggen een aanzienlijke rol speelt in de bevordering van de digitale veiligheid in Nederland. Dat stelt de AP in een position paper over cybersecurity.

Morgen debatteert de vaste Kamercommissie Digitale Zaken over online veiligheid en cybersecurity. "De bescherming van persoonsgegevens speelt ten onrechte een geringe rol in dit debat", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Die roept de Kamerleden op tot het nemen van een aantal acties. Zo zou bij cybersecurity ook expliciet over persoonsgegevens moeten worden gesproken. "Want goede beveiliging van persoonsgegevens is essentieel voor digitale veiligheid en privacy."

Verder moeten Kamerleden zich er bewust van zijn dat de bescherming van persoonsgegevens ook een belangrijke rol speelt in de Netwerk- en Informatiebeveiligingsrichtlijn (NIB2) en pleit de AP voor meer budget. Zo staat in de Nederlandse Cybersecuritystrategie 2022-2028 dat het kabinet de komende jaren 111 miljoen euro structureel in cybersecurity investeert.

De toezichthouder zegt deze investeringen te steunen, maar merkt op dat het hier zelf niet in voorkomt. "De AP speelt als Nederlandse privacytoezichthouder een aanzienlijke rol in de bevordering van de digitale veiligheid in Nederland. Daarnaast krijgt zij er door NIB2 extra werkzaamheden bij, terwijl ze al budgettaire krapte ervaart. Daarom doet de AP de oproep voor flinke versterking; dan kan de AP haar rol als aanjager van cybersecurity en online veiligheid echt vervullen."

Eerder stelde de Autoriteit Persoonsgegevens dat er structureel 100 miljoen euro per jaar nodig is om alle taken goed uit te kunnen voeren. In laatste begroting die het Kabinet vorig jaar tijdens Prinsjesdag presenteerde krijgt de AP er elk jaar een paar miljoen euro bij, tot 41 miljoen euro in 2026. Dit jaar staat er wel een evaluatie van de privacytoezichthouder gepland.