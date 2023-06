Minister: VGZ mag 1,25 euro per maand voor papieren post gaan rekenen

Zorgverzekeraar VGZ mag vanaf 1 juli 1,25 euro per maand voor papieren post gaan rekenen, zo heeft minister Kuipers van Volksgezondheid laten weten (pdf). Het gaat dan om zorgkostenfacturen, premiefacturen en overige post op papier. Wel gaat het kabinet met zorgverzekeraars in overleg over de beschikbare offline mogelijkheden voor vitale diensten. Dat antwoordt de minister op Kamervragen van de SP.

VGZ stuurde eerder een brief waarin klanten worden opgeroepen om voor "post per e-mail" te kiezen. "Wil je liever niet betalen voor je post? Kies dan voor post per e-mail. Dat is gratis, makkelijk en duurzaam!", aldus de zorgverzekeraar. Standaard blijft VGZ papieren post versturen. Klanten die dit niet willen moeten dit via de VGZ-app of in Mijn VGZ aangeven. 82 procent van de mensen die de brief ontving heeft niet besloten om over te stappen naar digitaal, zo stelt de minister.

De SP wilde naar aanleiding van de plannen van VGZ opheldering van Kuipers, onder andere of het wettelijk gezien toegestaan is om mensen extra te laten betalen voor hun zorgverzekering als zij hun brieven per post willen ontvangen. "Bent u bereid om VGZ aan te spreken op het feit dat zij dat mensen die niet digitaal vaardig zijn meer laten betalen voor hun zorgverzekering?", wilde SP-Kamerlid Dijk verder weten.

Kuipers stelt dat staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering tijdens een debat over digitale dienstverlening door de overheid eerder dit jaar al heeft laten weten dat zij niet kan bepalen hoe bijvoorbeeld zorgverzekeraars de dienstverlening met hun klanten regelen. Wel gaf zij aan met zorgverzekeraars te willen overleggen over de beschikbare offline mogelijkheden voor vitale diensten.

"Bent u het ermee eens dat mensen die niet digitaal vaardig zijn niet meer zouden moeten betalen voor hun zorgverzekering?" vroeg het SP-Kamerlid verder, die tevens wilde weten of de minister weet dat mensen met lage digitale vaardigheden vaker een lager inkomen hebben. "Ja, hier ben ik van op de hoogte. VGZ heeft mij laten weten dat zij kwetsbare groepen, zoals mensen met een gemeentepolis en mensen die wel eens betalingsproblemen hebben, kosteloos per papier blijven informeren", antwoordde Kuipers daarop.