Britse regering uit zorgen over gebruik end-to-end encryptie door techbedrijven

De Britse regering maakt zich zorgen over het toepassen van end-to-end encryptie door techbedrijven. Dat stelt de Britse ambassadeur Corinne Kitsell. Gisteren ondertekenden tientallen landen, waaronder Nederland, een oproep om proactief kindermisbruikmateriaal op internet aan te pakken. Het gaat daarbij ook om de verspreiding van dergelijk materiaal.

Volgens Kitsell spelen met name techbedrijven hierbij een centrale rol. "Het Verenigd Koninkrijk maakt zich met name zorgen over de beslissing van bedrijven om end-to-end encryptie te implementeren, wat zonder robuuste kinderveiligheidsmaatregelen de detectie en verwijderen van kindermisbruikmateriaal nog lastiger maakt, en met name voor opsporingsdiensten het reageren op, vervolgen van overtreders en beschermen van kinderen."

De Britse regering wil een omstreden en fel bekritiseerd wetsvoorstel invoeren dat bedrijven verplicht om de chatberichten van hun gebruikers te controleren. Tal van experts en platforms, waaronder Signal en WhatsApp, waarschuwden al voor het voorstel en deze week kwam Apple daarbij, wat voor onderstaande tweet van Signal 'president' Meredith Whittaker zorgde.