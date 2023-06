200.000 WordPress-sites lopen risico door aangevallen zeroday in plug-in

Meer dan 200.000 WordPress-sites lopen vanwege een actief aangevallen zerodaylek risico om door aanvallers te worden overgenomen. Een beveiligingsupdate voor de kritieke kwetsbaarheid in de Ultimate Member-plug-in is nog niet beschikbaar. Beheerders wordt dan ook aangeraden om de plug-in direct uit te schakelen, zo stelt securitybedrijf Wordfence.

Ultimate Member is een "profile & membership" plug-in waarmee WordPress-sites gebruikers en abonnementen kunnen beheren, bijvoorbeeld voor online communities. Zo is het mogelijk om bepaalde content alleen voor betalende gebruikers beschikbaar te maken. De plug-in is volgens cijfers van WordPress zelf op meer dan 200.000 websites actief.

Een kritieke kwetsbaarheid in de plug-in (CVE-2023-3460) maakt het mogelijk voor een ongeauthenticeerde aanvaller om zich als beheerder te registreren en zo volledige controle over de website te krijgen. Het probleem doet zich voor bij het registratieformulier van de plug-in. In dit formulier blijkt het mogelijk om bepaalde waardes voor het te registreren account te wijzigen. Het gaat onder andere om de "wp_capabilities" waarde, die de rol van de gebruiker op de website bepaalt.

De plug-in staat niet toe dat gebruikers deze waarde opgeven, maar dit filter blijkt eenvoudig te omzeilen waardoor het toch mogelijk is om wp_capabilities te wijzigen en zo beheerder te worden. Een update is zoals gezegd niet beschikbaar. Gebruikers wordt dan ook opgeroepen de plug-in te verwijderen totdat een patch beschikbaar is. De impact van het zerodaylek is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.