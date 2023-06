YouTube start proef met blokkeren van video's voor gebruikers met adblocker

YouTube is een proef gestart waarbij het video's blokkeert voor gebruikers met een adblocker. Vorige maand startte het videoplatform ook al een proef. Toen kregen gebruikers een melding te zien met de tekst dat adblockers niet zijn toegestaan. Nu verschijnt de boodschap dat video's na drie keer worden geblokkeerd, tenzij de adblocker wordt uitgeschakeld of advertenties op YouTube worden toegestaan.

"We nemen het uitschakelen van de afspeelmogelijkheid zeer serieus en zullen dit alleen doen als gebruikers herhaaldelijk het verzoek negeren om advertenties op YouTube toe te staan", aldus een woordvoerder tegenover The Verge. De woordvoerder voegt toe dat het detecteren van adblockers niet nieuw is en andere uitgevers dit ook doen. De huidige boodschap zou als onderdeel van een "klein experiment wereldwijd" aan gebruikers worden getoond. YouTube laat verder aan The Verge weten dat het gebruik van adblockers in strijd met de algemene voorwaarden is.