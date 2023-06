Franse overheid wil browsers via blocklist dwingen om websites te blokkeren

De Franse overheid wil de mogelijkheid hebben om browsers via een blocklist te dwingen om bepaalde websites voor gebruikers te blokkeren. Firefox-ontwikkelaar Mozilla slaat alarm en stelt dat dit voor zelfs de meest repressieve regimes ter wereld onontgonnen gebied is. Het wetsvoorstel om de "digitale ruimte te beveiligen en reguleren" zou browserleveranciers dwingen om websites te blokkeren die op een door de overheid verstrekte lijst staan.

"De beslissing om websites direct binnen de browser te blokkeren zou desastreus voor het open internet zijn en disproportioneel voor het doel van het voorstel, namelijk het bestrijden van fraude", zegt Mozillas Udbhav Tiwari. "Het schept ook een zorgwekkend precedent en creëert technische mogelijkheden die andere regimes voor veel meer malafide doeleinden zullen inzetten."

Browsers waarschuwen gebruikers voor malafide websites en phishingsites, maar geven nog wel de mogelijkheid om de site in kwestie te bezoeken. Het Franse voorstel biedt die mogelijkheid niet en richt zich voornamelijk op het blokkeren. Ook zijn er geen verwijzingen of maatregelen opgenomen die misbruik van de implementatie moeten voorkomen. Volgens Tiwari is het zelfs voor de meest repressieve regimes ter wereld onontgonnen gebied om websites binnen de browser of het besturingssysteem te blokkeren, aangezien dergelijke regimes op dit moment de voorkeur geven aan een blokkade hoger in netwerk, bijvoorbeeld op niveau van de internetprovider.

"Het dwingen van browsers om de mogelijkheid te bieden waarmee websites op browserniveau te blokkeren zijn is een hellend vlak", waarschuwt Tiwari. "Het mag dan op dit moment in Frankrijk worden gebruikt voor alleen malware en phishing, het schept voor altijd een precedent en de technische mogelijkheid voor welke overheid dan ook om andere zaken te beperken of criminaliseren." Het voorstel zal daarnaast ook gevolgen hebben voor de vrijheid van meningsuiting, gaat Tiwari verder. Hij vreest dat als het Franse wetsvoorstel wordt aangenomen dit het veel lastiger voor browserontwikkelaars maakt om soortgelijke verzoeken van andere overheden te weigeren.