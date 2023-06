Kaag: overheid moet in communicatie over digitale euro voordelen benoemen

Overheden moeten in de communicatie over de digitale euro vooral duidelijk maken wat de voordelen zijn, zo blijkt uit een verslag van minister Kaag van Financiën van een overleg van de Eurogroep (pdf). Deze week presenteerde de Europese Commissie het voorstel voor een digitale euro. Tijdens het laatste overleg van de Eurogroep werd ook de digitale euro besproken. De Eurogroep is een informeel orgaan waarin de ministers van de landen van de eurozone samenkomen om euro-aangelegenheden te bespreken.

"Tijdens de discussie in de Eurogroep lag de focus op de toegevoegde waarde van een digitale euro voor de samenleving", aldus Kaag. "Meerdere lidstaten, waaronder Nederland, hebben aangegeven dat in de communicatie duidelijk moet worden verteld wat de digitale euro is en wat de voordelen zijn." Volgens de minister wil het wetsvoorstel niet zeggen dat de digitale euro er ook komt. "Met het wetsvoorstel zal niet besloten worden om daadwerkelijk over te gaan tot uitgifte van een digitale euro, dit besluit valt later."

De minister voegt toe dat het nu gepresenteerde voorstel over het (juridisch) raamwerk gaat voor een mogelijke introductie van een digitale euro in de toekomst. "Het voorstel zal de kaders geven. Pas als er een politiek akkoord is bereikt over het wetsvoorstel, kan de ECB op basis daarvan overgaan tot uitgifte van de digitale euro."

Wanneer de Europese Commissie een nieuw wetsvoorstel presenteert ontvangt de Tweede Kamer vaak een BNC-fiche, met een samenvatting over de inhoud van het voorstel en de mogelijke gevolgen hiervan voor Nederland. Aangezien het wetsvoorstel woensdag verscheen is het volgens Kaag niet meer haalbaar om voor het zomerreces nog een BNC-fiche naar de Tweede Kamer sturen. Dat zal dan ook na het reces gebeuren.