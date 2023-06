WhatsApp komt met qr-code voor overzetten chatdata via lokaal wifi-netwerk

WhatsApp heeft vandaag een nieuwe manier aangekondigd waarmee gebruikers via een qr-code op versleutelde wijze hun chatgeschiedenis en andere gegevens van de ene telefoon naar een andere telefoon kunnen overzetten. Daarbij vindt de data-uitwisseling lokaal via het wifi-netwerk van de gebruiker plaats. Volgens WhatsApp is dit een veiligere methode dan het gebruik van third-party oplossingen. Zo is de data versleuteld en wordt alleen tussen de twee telefoons op het eigen lokale netwerk gedeeld.

WhatsApp bood al een methode om online back-ups naar een nieuwe telefoon over te zetten, maar de qr-code is de eerste methode om dit lokaal te doen bij telefoons die hetzelfde besturingssysteem draaien, zo meldt TechCrunch. Eerder kwam WhatsApp al met een methode om van iOS naar Android te migreren en andersom.