Burger kan straks met privaat alternatief voor DigiD bij overheid inloggen

Burgers kunnen in de toekomst met een privaat alternatief voor DigiD bij de overheid inloggen. De Wet digitale overheid (Wdo) die dit mogelijk maakt is op 1 juli van kracht geworden. Alleen inlogmiddelen die door de overheid op veiligheid en betrouwbaarheid zijn gecontroleerd worden toegelaten en zijn dan in het publieke domein te gebruiken.

"In de Wet digitale overheid is precies vastgelegd waarvoor aanbieders van inlogmiddelen gegevens van burgers en bedrijven mogen gebruiken. Namelijk: inlogmiddelen uitgeven, burgers en bedrijven laten inloggen bij de overheid en hen ondersteunen bij eventuele problemen. Als aanbieders van inlogmiddelen zich hier niet aan houden, dan overtreden zij de AVG", aldus staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering eerder dit jaar (pdf)

De Wdo regelt alleen het inloggen bij publieke diensten. De goedgekeurde private inlogmiddelen zijn echter ook te gebruiken om bij commerciële/private partijen in te loggen zoals webwinkels. De Wdo wordt gefaseerd ingevoerd. Hij gaat pas gelden als een instantie technisch en organisatorisch klaar is om aan te sluiten. De departementen, de publieke dienstverleners én DigiD-aanbieder Logius stellen hier samen een aansluitschema op. Op dit moment zijn er nog geen private inlogmiddelen goedgekeurd om als burger bij de overheid in te loggen.

"Het grote voordeel van de nieuwe Wet digitale overheid is dat je straks via publieke én private inlogmiddelen digitaal zaken kunt doen met bijvoorbeeld gemeenten en zorginstanties", stelt de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN). "Nu kun je met je DigiD bijvoorbeeld wel inloggen bij een zorgverzekeraar, maar niet bij de verzekeraar voor je huis of auto. Straks is het mogelijk om met één inlogmiddel in te loggen zowel bij overheidsinstanties als bij een webwinkel. Dat maakt het een stuk makkelijker én veiliger."