Noyb: EU Hof verklaart AVG-benadering Meta voor tonen advertenties illegaal

Meta kan zich niet beroepen op een gerechtvaardigd belang om gerichte advertenties aan gebruikers te tonen zonder dat die hiervoor nadrukkelijke toestemming hebben gegeven, zo stelt privacyorganisatie noyb op basis van een uitspraak van het Europees Hof van Justitie (pdf). De AVG kent zes grondslagen voor het verwerken van persoonsgegevens. Dit mag bijvoorbeeld wanneer iemand hiervoor toestemming heeft gegeven, dit nodig is voor het uitvoeren van een overeenkomst, maar ook wanneer er een gerechtvaardigd belang is.

Meta probeerde het verkrijgen van toestemming voor het tracken van gebruikers en tonen van gerichte advertenties te omzeilen door te stellen dat advertenties onderdeel zijn van de "dienst" die het gebruikers contractueel verschuldigd is. Het bedrijf voerde deze aanpassing op 25 mei 2018 in, toen de AVG van kracht werd. Door het accepteren van de algemene voorwaarden gingen gebruikers ook automatisch akkoord met het gebruik van hun persoonsgegevens voor het tonen van gerichte advertenties.

Eerder dit jaar oordeelden de Europese privacytoezichthouders dat Meta zich niet op deze "contractuele noodzakelijkheid" kan beroepen. Daarop stelde Meta dat het een gerechtvaardigd belang had om gerichte advertenties te tonen. Nu lijkt het Europees Hof ook met die benadering van de AVG af te rekenen. Het Hof oordeelt dat een gerechtvaardigd belang kan bestaan, bijvoorbeeld voor veiligheidsredenen, maar er geen "gerechtvaardigd belang" is voor het tonen van advertenties die boven de rechten van gebruikers komt. Gerichte advertenties mogen dan ook alleen na nadrukkelijke toestemming worden getoond, merkt noyb op.

"We verwelkomen de beslissing van het Hof. Het maakt verder duidelijk dat de Meta de AVG niet met een aantal paragrafen in juridische documenten kan omzeilen. Dit houdt in dat Meta nadrukkelijke toestemming moet vragen en de eigen dominante positie niet kan gebruiken om mensen te dwingen akkoord te gaan met zaken die ze niet willen", aldus privacyactivist en noyb-oprichter Max Schrems. "Dit is een gigantische klapt voor Meta, maar ook voor andere online advertentiebedrijven. Het maakt duidelijk dat verschillende juridische theorieën in de industrie om de AVG te omzeilen nietig zijn."