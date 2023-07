Vpn-provider IVPN stopt op 30 september met aanbieden van port forwarding

Vpn-provider IPVN stopt op 30 september met het aanbieden van port forwarding. De dienst wordt al niet meer aan nieuwe klanten aangeboden. Eerder besloot ook vpn-provider Mullvad te stoppen met port forwarding. Via port forwarding is het mogelijk voor gebruikers van een vpn-dienst om personen toegang tot een systeem of service te geven die achter de vpn-dienst draait. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om een website of gameserver.

Mullvad en IPVN stellen dat port forwarding ook voor malafide doeleinden is te gebruiken. "Helaas hebben individuen deze feature geregeld gebruikt om ongewenste content en malafide diensten te hosten vanaf poorten die vanaf onze vpn-servers worden geforward. Dit heeft ervoor gezorgd dat politiediensten ons benaderden, onze ip-adressen op blacklists verschenen en hostingproviders ons cancelden", aldus Mullvad eind mei. De provider besloot op 1 juli alle ingestelde poorten te verwijderen.

Volgens IPVN heeft de actie van Mullvad geleid tot een grote instroom van nieuwe klanten en is daardoor het risico op misbruik toegenomen. "Hoewel de meeste klanten deze feature niet voor malafide doeleinden gebruiken, kan het handelen van enkelen gevolgen voor het hele vpn-netwerk hebben", aldus de provider. Die heeft daarom besloten port forwarding geleidelijk uit te faseren.

De dienst wordt sinds 29 juni niet meer aan nieuwe klanten aangeboden en vanaf 30 september zullen alle ingestelde poorten worden uitgeschakeld en de feature in zijn geheel worden verwijderd. Afhankelijk van de toepassing stelt IPVN dat klanten naar andere oplossingen kunnen kijken, zoals een gratis mesh vpn zoals Tailscale waarmee servers die thuis staan van buiten het eigen thuisnetwerk zijn te benaderen.