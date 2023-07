Google wijzigt privacybeleid dat het AI-modellen met publieke data kan trainen

Google heeft op 1 juli het privacybeleid gewijzigd, waardoor het nu openbare data op internet kan gebruiken voor het trainen van AI-modellen. In een vorige versie wel nog gesteld dat publiek beschikbare informatie kan worden verzameld voor het trainen van de taalmodellen en ontwikkelen van features zoals Google Translate. In de nieuwste versie van het privacybeleid is deze tekst aangepast.

Er staat nu dat publiek beschikbare informatie van publiek beschikbare bronnen kan worden gebruikt voor het trainen van Googles AI-modellen en het ontwikkelen van producten zoals Bard en Cloud AI mogelijkheden. Onlangs werd er nog een rechtszaak tegen tegen ChatGPT-ontwikkelaar Open AI gestart wegens het scrapen van persoonlijke informatie voor het trainen van de chatbot.