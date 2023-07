Mag je als consument concluderen dat een streamingsite legaal is omdat hij niet geblokkeerd is?

Heb jij een interessante vraag op het snijvlak van privacy, cybersecurity en recht? Stuur je vraag naar juridischevraag@security.nl. Elke week geeft ict-jurist Arnoud Engelfriet in deze rubriek antwoord.

Juridische vraag: Mede naar aanleiding van de recente uitspraak over het blokkeren van Lookmovie en Flixtor vroeg ik me het volgende af. Oorspronkelijk was het idee dat als een ISP zuiver een doorgeefluik was en dus niets filterde, hij nergens voor aansprakelijk was. Dat is ondertussen fors anders met al die blokkades. Mag je nu als consument denken “OK, deze website is niet geblokkeerd door de ISP, al of niet op verzoek van Stichting BREIN, dus de rechten voor die films zullen wel vrijgegeven/verlopen zijn cq. de eigenaar van de website zal wel bepaalde contracten hebben waarmee ze die films op hun website mogen plaatsen.”

Antwoord: Het was inderdaad oorspronkelijk zo dat een ISP (toegangsprovider) niets hoefde te doen omdat hij alleen doorgaf en niet opsloeg of selecteerde. Echter, sinds 2000 stond al in de wet dat een gerechtelijk bevel mogelijk moest blijven. Daaruit is in de Pirate bay zaken geconcludeerd dat een provider sites moet blokkeren als deze evident en grootschalig inbreuk maken, vandaar de dns-blokkade op TPB, EZtv en nog een paar.

Het is onjuist dat je aansprakelijk wordt voor wat je doorlaat als je op last van de rechter een site blokkeert. Zeker voor een ISP, die is volgens de wet nooit aansprakelijk ongeacht of ze weten of niet wat ze doorlaten. Ze mogen dus welbewust alle troep doorlaten die langskomen in volle wetenschap van het strafbare karakter. Het enige dat ze moeten doen, is blokkeren wat de rechter zet.

Het gevolg is wel dat je als consument dus niet mag concluderen dat een site ‘dus’ legaal is omdat hij niet geblokkeerd is. Lang niet alle onrechtmatige streamingsites komen bij de rechter, en dat hoeft ook helemaal niet. Het blijft daarmee je eigen verantwoordelijkheid om na te gaan of een dienst legaal handelt.

Arnoud Engelfriet is Ict-jurist, gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Hij werkt als partner bij juridisch adviesbureau ICTRecht. Zijn site Ius mentis is één van de meest uitgebreide sites van Nederland over internetrecht, techniek en intellectueel eigendom. Hij schreef twee boeken, De wet op internet en Security: Deskundig en praktisch juridisch advies.