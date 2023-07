OM zet nieuwe camera's in om automobilisten met telefoon in de hand te betrappen

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat tientallen nieuwe camera's voorzien van "slimme software" inzetten om automobilisten met een telefoon in de hand te betrappen. De camera’s komen verspreid door het hele land te staan, zijn verplaatsbaar en kunnen wekenlang op een traject controleren, zo laat het AD vandaag weten. De politie beschikt al over de MONOcam om te detecteren of automobilisten een telefoon vasthouden, maar dit systeem moet door een agent worden bediend.

Het nieuwe systeem vereist net als flitspalen voor de snelheid geen menselijke bediening. Foto's worden automatisch doorgestuurd naar het Centraal Justitieel Incasso Bureau (CJIB), waar een medewerker beoordeelt of een bestuurder inderdaad en telefoon vasthield. Het OM heeft al een proef met de camera's gedaan, waarbij tussen de 1 en 2,5 procent van de gecontroleerde automobilisten een telefoon vast had. In totaal werden bijna 28.000 mensen op de bon geslingerd.