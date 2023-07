Gemeente Den Haag organiseert voor vijfde keer Hâck The Hague

De gemeente Den Haag organiseert in oktober voor de vijfde keer Hâck The Hague, een wedstrijd waarbij hackers worden uitgenodigd om de veiligheid van gemeentesystemen te testen. Tijdens de wedstrijd helpen hackers uit binnen- en buitenland kwetsbaarheden in de systemen te ontdekken, te beoordelen en op te lossen. "Dat is belangrijk, want computercriminelen kunnen misbruik maken van die zwakke plekken. Bijvoorbeeld door in te breken in het systeem en gegevens te veranderen of te stelen voor criminele activiteiten", zo meldt de gemeente Den Haag op de eigen website.

Vanwege het vijfjarig jubileum wil de gemeente de aankomende editie van Hâck The Hague "nog uitdagender maken". Jeroen Schipper, Chief Information Security Officer (CISO) bij de gemeente Den Haag, stelt dat er "terug naar de basis" wordt gegaan. "Een fysieke bijeenkomst middenin het stadhuis van Den Haag. Iedereen kan live meekijken. Daarnaast maken we het voor de hackers interessanter omdat we de reikwijdte, de scope uitbreiden", zo laat hij tegenover Digitale Overheid weten.

Schipper merkt op dat het "echte werk" na het evenement pas begint. "Dan zit je met ruim honderd kwetsbaarheden die aan het licht zijn gekomen, die moeten we dan, samen met de leveranciers, oplossen." Tijdens Hâck The Hague zal er in totaal een geldprijs van 14.000 euro worden verdeeld over vier categorieën, voor de kwetsbaarheid met grootste impact tot het meest verrassende beveiligingslek. De precieze datum van de wedstrijd wordt nog bekendgemaakt.