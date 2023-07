"Versleutelde chatapps mogen geen veilige haven voor criminele inhoud zijn"

Versleutelde chatapps en andere online kanalen mogen geen veilige haven worden voor het verkrijgen en uitwisselen van criminele inhoud en daarom zou client-side scanning moeten worden ingevoerd, zo stelt Corinne Dettmeijer, ambassadeur van Child Safety in Europe, lid van het vrouwenrechtencomité van de VN en voormalig Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld.

Dettmeijer pleit al enige tijd voor het controleren van alle berichten die mensen via chatapps versturen, zoals de Europese Commissie wil. "Ik begrijp de weerstand, maar we zijn al zo lang bezig", zo liet ze in mei tegenover het ANP weten. Daarbij ziet ze geen probleem met het scannen van de berichten van gebruikers en verwijderen van naaktbeelden van minderjarigen. "Is dat erg? Gebruikers merken het niet eens, het wordt eraf gehaald nadat het is verstuurd en gezien."

Vorige maand sprak Dettmeijer met Trouw en liet weten dat veel platforms goed meewerken bij het verwijderen van content. “Voor diensten als Messenger of WhatsApp, die directe verbindingen leggen tussen gebruikers, is dat anders", zo merkte ze op. "Het is daarom nodig dat ook deze diensten het materiaal vooraf gaan controleren op kindermisbruik. Daar zijn detectietools voor, net zoals we die kennen voor het opsporen van virussen en malware."

In een nieuw persbericht van Child Safety in Europe haalt Dettmeijer opnieuw uit naar versleutelde chatdiensten. "We kunnen niet toestaan dat versleutelde online kanalen een veilige haven worden voor het verkrijgen en uitwisselen van criminele inhoud", zegt ze. "We hebben een alomvattend en effectief rechtskader nodig om overtreders te vervolgen en kinderen te beschermen tegen alle vormen van seksuele uitbuiting en misbruik online."

Child Safety, een initiatief van een coalitie van meer dan zestig organisaties die zich inzetten tegen kindermisbruik, is positief over het Brusselse scanplan. "Als deze wetgeving wordt goedgekeurd kan de technologiesector beter zijn verantwoordelijkheid nemen en op een proactieve en gereguleerde manier detectiemiddelen inzetten om online misbruik van kinderen tegen te gaan." Het initiatief roept dan ook op om de petitie te ondertekenen waarmee mensen hun steun voor het scanplan kunnen betuigen. Die is op het moment van schrijven meer dan 180.000 keer ondertekend.