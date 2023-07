Shell waarschuwt personeel voor datalek door aanval op MOVEit Transfer

Shell heeft personeel in onder andere Nederland gewaarschuwd voor een datalek nadat criminelen toegang kregen tot het MOVEit Transfer-systeem van de olie- en gasgigant. MOVEit Transfer is een applicatie voor het uitwisselen van bestanden. Allerlei organisaties maken er gebruik van om onder andere vertrouwelijke informatie binnen de organisatie te delen.

Een zerodaylek in deze software werd eind mei bij een wereldwijde aanval gebruikt, waarbij criminelen achter de Clop-ransomware toegang tot de MOVEit-servers van meer dan honderdvijftig organisaties kregen en daarbij allerlei gegevens buitmaakten. Op de eigen website publiceerde de Clop-groep vervolgens de namen van getroffen organisaties, waaronder Shell.

Vorige maand bevestigde Shell dat het inderdaad slachtoffer was geworden. Op de eigen website meldt het bedrijf dat de aanvallers toegang tot persoonlijke informatie van personeel hebben gekregen. Om wat voor gegevens het gaat is niet bekendgemaakt. Medewerkers die zich zorgen maken en meer informatie over hun situatie willen kunnen via een speciaal telefoonnummer contact opnemen.