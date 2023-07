EU-voorstel laat inlichtingendiensten spyware tegen journalisten inzetten

De Europese Raad heeft in een voorlopige versie van de European Media Freedom Act voorgesteld dat inlichtingen- en veiligheidsdiensten spyware op de telefoons van journalisten mogen installeren als dit nodig is in het belang van de "nationale veiligheid". Volgens Europarlementariër Sophie in't Veld is dit "een leugen". D66 heeft minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken om opheldering gevraagd.

Vorig jaar september kwam de Europese Commissie met de Media Freedom Act, die het gebruik van spyware tegen mediaorganisaties, journalisten en hun gezinnen verbiedt, behalve als de nationale veiligheid in het geding is of er onderzoek naar misdrijven wordt gedaan. Ook in het voorstel van de Europese Raad is de uitzondering van "nationale veiligheid" opgenomen. "Wat de raad doet is onacceptabel. Het is ook onbegrijpelijk, althans, het is onbegrijpelijk als ze democratie serieus zouden nemen", aldus in't Veld tegenover The Guardian.

De Nederlandse Europarlementariër deed eerder onderzoek naar het gebruik van spyware door Europese overheden. Volgens de European Federation of Journalists (EFJ) is het EU-voorstel een klap voor de mediavrijheid en laat het journalisten nog meer risico lopen. De federatie stelt dat "nationale veiligheid" vaker door EU-lidstaten is gebruikt om onrechtmatige maatregelen tegen journalisten te nemen en dat het EU-voorstel een "chilling effect" op klokkenluiders zal hebben.

Naar aanleiding van de berichtgeving door The Guardian heeft D66 nu Kamervragen gesteld. "Kunt u uiteenzetten waarom de inzet van de Nederlandse regering was om het verbod op het plaatsen van spyware op telefoons van journalisten te beperken voor opsporings-, inlichtingen- en veiligheidsdiensten? Acht u deze inzet verenigbaar met de bescherming van de journalistieke vrijheid?", wil Kamerlid Sjoerdsma van minister Hoekstra weten.

"Hoe beoordeelt u het feit dat de Europese Raad heeft voorgesteld, in de voorlopige versie van de European Media Freedom Act, om het mogelijk te maken voor lidstaten om spyware op de telefoons van journalisten te plaatsen?", vraagt het D66-Kamerlid verder. De minister moet ook duidelijk maken waarom het Zweedse EU-voorzitterschap ervoor heeft gekozen om niet eerst in de OCJS-raad een akkoord tussen de lidstaten te sluiten op dit voorstel, maar om dat op ambassadeursniveau te doen. Hoekstra heeft drie weken om met een reactie te komen.