Minister wil UZI-pas zorgpersoneel door nieuw inlogmiddel gaan vervangen

Minister Kuipers van Volksgezondheid wil de UZI-pas waarmee zorgverleners op systemen kunnen inloggen om patiëntgegevens op te vragen door "nieuwe veilig inlogmiddelen" gaan vervangen. Een concept-wetsvoorstel dat hiervoor moet zorgen is door de bewindsman gepresenteerd. Volgens Kuipers wordt er op dit moment in de zorgsector op veel verschillende manieren ingelogd voor het raadplegen en uitwisselen van medische gegevens.

"Vaak zijn deze manieren van inloggen niet veilig en interoperabel. Een uniforme, veilige en betrouwbare manier van inloggen ontbreekt en dit vormt een obstakel voor meer elektronische gegevensuitwisseling in de zorg", zo staat in een uitleg van het voorstel voor de Wet digitale identificatie en autorisatie in de zorg (Wet Diaz). Het huidige UZI-stelsel dat nu in de zorg wordt gebruikt is niet schaalbaar en slechts voor een beperkt aantal systemen te gebruiken, zo laat de uitleg verder weten. Ook zou zorgpersoneel de UZI-passen gebruikersonvriendelijk en duur vinden.

Het wetsvoorstel moet ervoor zorgen dat de UZI-pas in de toekomst wordt vervangen door andere inlogmiddelen. Zorgaanbieders en zorgmedewerkers kunnen deze middelen ook gaan gebruiken voor het raadplegen van eigen elektronische uitwisselingssystemen. Het gaat hierbij om inlogmiddelen die onder de Wet digitale overheid zijn goedgekeurd, zoals DigiD, en onder de standaard NEN 7518 zijn gecertificeerd. Het publiek kan via Internetconsultatie.nl tot en met 17 augustus op het voorstel reageren.