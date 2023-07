Wetsvoorstel geeft hosters bestuurlijke boete voor niet verwijderen content

Een wetsvoorstel van demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zorgt ervoor dat hostingproviders en andere communicatiediensten een bestuurlijke boete opgelegd kunnen krijgen als ze misbruikmateriaal niet snel genoeg verwijderen. "Het wordt mogelijk om aan aanbieders een bindende aanwijzing te geven. De aanwijzing verplicht aanbieders om alle redelijkerwijs te nemen maatregelen te treffen om online materiaal van seksueel kindermisbruik binnen een korte termijn ontoegankelijk te maken of te verwijderen", aldus de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

Wanneer hostingproviders niet snel genoeg reageren kunnen ze een last onder dwangsom opgelegd krijgen. "De dwangsom strekt ertoe om medewerking aan het verwijderen of ontoegankelijk maken van het materiaal alsnog af te dwingen. Het gaat er daarbij niet om of de aanbieder betrokken is geweest bij het vervaardigen of de opslag van het materiaal maar of de aanbieder de aanwijzing tot ontoegankelijk maken heeft opgevolgd of niet", legt Yesilgöz verder uit.

Als de hostingprovider of communicatiedienst niet snel genoeg het verwijderverzoek opvolgt kan er ook een bestuurlijke boete worden opgelegd. Daarbij kan een hoger boetemaximum worden toegepast als de hoster of dienst systematisch nalaat om aanwijzingen van de Autoriteit online Terroristisch en Kinderpornografisch Materiaal op te volgen. Het wetsvoorstel werd vorige maand naar de Tweede Kamer gestuurd. Yesilgöz stelt in haar brief dat ze de aanpak van misbruikmateriaal en illegale online content zeer belangrijk vindt en graag met de Tweede Kamer over het wetsvoorstel in gesprek gaat. Wanneer de Tweede Kamer over het voorstel zal stemmen is onbekend.