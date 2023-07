Politie werkt aan ethisch kader voor inzet van drones bij demonstraties

De politie werkt aan een ethisch kader voor de inzet van drones bij demonstraties, zo reageert demissionair minister Bruins Slot op aanbevelingen van Amnesty International (pdf). De mensenrechtenorganisatie kwam onlangs met een rapport dat het demonstratierecht in Nederland onder druk staat en politie het recht op privacy en demonstratierecht van demonstranten schendt.

Volgens Amnesty International houdt de politie zich bezig met onrechtmatige identiteitscontroles, monitoring van social media, zet het drones in bij demonstraties, infiltreert het in groepsapps en doet het onaangekondigde huisbezoeken. De mensenrechtenorganisatie deed meerdere aanbevelingen hoe de autoriteiten met demonstraties om zouden moeten gaan.

Identiteitscontroles

Een van de aanbevelingen gaat over het niet vorderen van identiteitsbewijzen van personen die demonstreren, tenzij dit noodzakelijk is voor het vervolgen vanwege een strafbaar feit. Bruins Slot stelt dat bij het opvragen van een id-bewijs er geen sprake hoeft te zijn van een verdenking van een strafbaar feit. "Het kan ook gaan om de handhaving van de openbare orde om demonstraties in goede banen te kunnen leiden onder het gezag van de burgemeester."

De minister voegt toe dat het belangrijk is dat de politie proportioneel omgaat met identiteitscontroles. "Hierdoor wordt zoveel mogelijk voorkomen dat mensen worden ontmoedigd om op een vreedzame wijze hun demonstratierecht uit te oefenen." Demissionair minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid zal echter nog met een aparte reactie op deze aanbeveling komen.

Drones

Amnesty International deed verder de aanbeveling om surveillancetools niet in te zetten voor het monitoren van demonstranten of demonstraties. "De politie maakt gebruik van ethiektafels die concrete handvatten bieden om technologie in de praktijk op een ethisch verantwoorde manier toe te passen. Zo wordt bijvoorbeeld gewerkt aan een ethisch kader voor de inzet van drones, onder andere bij demonstraties", laat de minister daarop weten.

Volgens Bruins Slot worden demonstranten door de politie gefotografeerd en gefilmd wanneer dat noodzakelijk is voor de politietaak. "Het monitoren van demonstranten of demonstraties is geen doel op zich. Dit richt zich in beginsel ook niet op individuen, maar op een veilig verloop van de demonstratie." Wat het ethisch kader van de politie precies zal inhouden laat de minister niet weten.