Politie houdt man aan voor stelen van 125.000 euro uit cryptowallets

De politie heeft een 20-jarige man uit Eelderwolde aangehouden voor het stelen van 125.000 euro uit cryptowallets, waarbij hij de sms-berichten voor tweefactorauthenticatie in handen zou hebben gekregen. De verdachte werd afgelopen december wegens soortgelijke feiten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 48 maanden, waarvan 24 maanden voorwaardelijk.

Omdat de verdachte in die zaak in voorlopige hechtenis zat en al een groot deel van zijn onvoorwaardelijke straf had uitgezeten, kreeg hij begin dit jaar meer vrijheden. De verdenking is dat de man na zijn veroordeling, vanaf maart van dit jaar, door is gegaan met het plegen van dezelfde soort feiten. De man is ruim twee weken geleden aangehouden. De raadkamer van de rechtbank in Assen heeft besloten dat de man zestig dagen langer in voorlopige hechtenis moet blijven, zo laat het Openbaar Ministerie (OM) vandaag wegen.

Het OM geeft vandaag geen details over hoe de man de 2FA-codes in handen kreeg. Vorig jaar werd de man schuldig bevonden aan het stelen van inloggegevens waarmee sales partners van T-Mobile kunnen inloggen op het klantensysteem van de provider. Met de toegang voerde de verdachte vervolgens simswaps uit. Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken en kunnen zo bijvoorbeeld 2FA-codes ontvangen. Of de man dit nu weer heeft gedaan is onbekend. Naast diefstal van cryptovaluta wordt hij verdacht van computervredebreuk, oplichting, oneigenlijk gebruik van telecommunicatie en witwassen.