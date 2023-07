Van Huffelen voorziet op lange termijn fundamentele wijzigingen in BSN-stelsel

Demissionair staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering voorziet op de lange termijn fundamentele wijzigingen in het stelsel van het burgerservicenummer (BSN) en het gebruik van het BSN, onder andere door de komst van de Europese digitale identiteit. Dat liet de staatssecretaris vorige week weten in een brief aan de Tweede Kamer (pdf).

"Voor de lange termijn, voorzie ik wel meer fundamentele wijzigingen in het stelsel. Enerzijds omdat er mogelijkheden zijn om het gebruik te verbeteren, anderzijds omdat er in de toekomst nieuwe mogelijkheden voor burgers komen om hun identiteit en correctheid van hun persoonsgegevens aan te tonen", aldus de staatssecretaris. Ze stelt dat organisaties buiten de overheid die het BSN gebruiken, maar geen toegang hebben tot de Beheervoorziening BSN of de Basisregistratie Personen (BRP), er baat bij kunnen hebben om het BSN via een centrale voorziening te verifiëren.

"Dat zou fouten (bijvoorbeeld bij overtypen) en misbruik (gebruik van het BSN door een andere dan de persoon van wie het BSN is) kunnen voorkomen. Dit punt zal het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties meenemen in gesprekken met gebruikers van het BSN, om te kunnen bepalen wat de exacte behoeftes zijn", schrijft Van Huffelen.

De staatssecretaris stelt dat het een cruciale voorwaarde voor een goed functionerende digitale samenleving is dat burgers in de digitale wereld autonoom kunnen zijn en zelf kunnen beschikken over hun eigen data en identiteit. "Dat is ook de inzet van Nederland in de Europese onderhandelingen over het Europese Digitale Identiteitsraamwerk."

Op dit moment moeten burgers hun identiteit vaak aantonen met een identiteitsdocument waar het BSN op staat. "Als in de toekomst nieuwe mogelijkheden ontstaan door het gebruik van de wallet en inzet van privacy enhancing technology, wordt het BSN minder zichtbaar in het verkeer tussen burger en dienstverlener. Het BSN gaat dan mogelijk anders gebruikt worden, meer onder de motorkap", aldus Van Huffelen.