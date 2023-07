Apple voorziet iOS 17 van optie om afbeeldingen in chatapps te controleren

Apple zal de nieuwste versies van iOS, macOS en iPadOS van een optie voorzien waardoor het mogelijk is om afbeeldingen in chatapps te controleren. Gebruikers zullen de optie wel zelf moeten inschakelen en het vereist ook medewerking van app-ontwikkelaars. Via het Sensitive Content Analysis framework worden afbeeldingen op gevoelige content gecontroleerd.

Apple stelt dat op deze manier naaktheid in afbeeldingen en video's is te detecteren voordat die op het scherm van de gebruiker worden weergegeven. Dit moet gebruikers tegen dergelijke content beschermen, aldus de uitleg van het techbedrijf. App-ontwikkelaars die de feature binnen hun chatapp willen ondersteunen zullen aanpassingen moeten doorvoeren om van het framework gebruik te kunnen maken.

Apple waarschuwt hierbij dat het framework alleen bedoeld is om te voorkomen dat mensen ongewenste content te zien krijgen, niet als een manier voor een app om het gedrag van gebruikers te rapporteren. Om de privacy van gebruikers te beschermen mag de app geen informatie versturen of het framework een naaktafbeelding of -video heeft gedetecteerd. De feature zal worden toegevoegd aan iOS 17, iPadOS 17, macOS Sonoma en watchOS 10 en komt beschikbaar voor gebruikers die Communication Safety of Sensitive Content Warning hebben ingeschakeld.