Fortinet vergat kritiek lek in FortiOS/FortiProxy aan klanten te melden

Netwerkbeveiliger Fortinet is vergeten een kritieke kwetsbaarheid in FortiOS/FortiProxy aan klanten te melden. Via het beveiligingslek, aangeduid als CVE-2023-33308, kan een aanvaller firewalls en gateways van Fortinet op afstand overnemen. De impact van de kwetsbaarheid, een stack-based overflow, is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 9.8.

Fortinet kwam al in maart met updates voor de kwetsbaarheid, maar heeft het bestaan van het beveiligingslek nooit aan klanten gemeld. Nadat een beveiligingsonderzoeker Fortinet hierop wees is het bedrijf gisteren alsnog met een advisory voor het probleem gekomen. Waarom er in eerste instantie geen advisory werd gepubliceerd laat Fortinet niet weten.