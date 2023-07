Apple brengt patch voor zeroday in iOS en macOS wegens probleem opnieuw uit

Apple heeft beveiligingsupdates voor een actief aangevallen zerodaylek in iOS en macOS wegens problemen opnieuw uitgebracht. Eerder deze week kwam het techbedrijf met een Rapid Security Response om de actief aangevallen kwetsbaarheid in WebKit te verhelpen. WebKit is de door Apple ontwikkelde browser-engine. Alle browsers op iOS en iPadOS zijn verplicht om van WebKit gebruik te maken.

De Rapid Security Response zorgde ervoor dat sommige websites niet goed meer werden weergegeven. Daarop besloot Apple de patches terug te trekken, waardoor gebruikers zonder de patches niet meer beschermd waren. Er is nu een nieuwe versie van de updates verschenen waarin de problemen zijn opgelost. Het gaat om Rapid Security Responses iOS 16.5.1 (c), iPadOS 16.5.1 (c) en macOS Ventura 13.4.1 (c) die gisterenavond verschenen.

Afgelopen mei kwam Apple voor het eerst met Rapid Security Responses. Dit zijn patches voor actief aangevallen kwetsbaarheden die Apple buiten de normale updates aanbiedt. Daarnaast zullen de betreffende fixes ook onderdeel van de volgende normale software-update zijn. Apple zegt hiermee sneller op beveiligingsproblemen te kunnen reageren.