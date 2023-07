Overheid komt met meldpunt voor klachten over slechte bereikbaarheid 112

De overheid werkt aan een meldpunt waar burgers klachten over de bereikbaarheid van 112 kunnen melden, zo heeft demissionair minister Adriaansens van Economische Zaken aangekondigd (pdf). Volgens de minister behoort de netwerkdekking in Nederland tot de "absolute wereldtop", maar is een honderd procent mobiele netwerkdekking onmogelijk.

"Ik zet in op het verder verbeteren van de mobiele bereikbaarheid van 112 door het goed laten werken van bellen via 4G (VoLTE) en bellen via Wifi. Ook met het oog op de verwachte afschakeling van 2G en 3G", zo laat Adriaansens in een brief aan de Tweede Kamer weten. Daarnaast had de minister vorig jaar juni en december laten weten dat er werd onderzocht of het mogelijk is om een centraal punt in te richten waar mensen meldingen over gebrekkige mobiele bereikbaarheid van 112 kunnen doen.

Op basis van dat onderzoek heeft de minister nu besloten om de Rijksinspectie Digitale Infrastructuur (RDI) een meldpunt te laten oprichten. "Het doel van het informatiepunt is dat mensen informatie kunnen vinden over mobiele bereikbaarheid van 112 en tips om zelf die bereikbaarheid te verbeteren. Daarnaast moet er via het punt melding kunnen worden gemaakt van situaties waarin 112 mobiel onbereikbaar was", zo laat Adriaansens verder weten.

Wanneer het meldpunt wordt gelanceerd is op dit moment onduidelijk. Begin volgend jaar volgt er een update over de oprichting van het meldpunt. Daarnaast staat al vast dat het meldpunt na een jaar zal worden geëvalueerd.