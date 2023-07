Meta geeft Europese gebruikers met vpn geen toegang meer tot Threads

Europese internetgebruikers kunnen niet meer via een vpn van Meta's Twitterkloon Threads gebruikmaken. Threads is niet in de EU beschikbaar, maar via een vpn was het wel mogelijk om de dienst te gebruiken. Nu heeft Meta ook voor Europese vpn-gebruikers de toegang geblokkeerd. "Threads is op dit moment in de meeste Europese landen niet beschikbaar en we hebben verdere maatregelen genomen om te voorkomen dat mensen vanuit die landen toegang tot Threads krijgen", aldus een woordvoerder tegenover socialmediaconsultant Matt Navarra.

Meerdere Europese Thread-gebruikers lieten vandaag weten dat ze ook via een vpn geen toegang meer kregen. De Threads-app verzamelt op grote schaal gegevens van gebruikers, waaronder gezondheidsgegevens, financiële data, locatiegegevens, bezochte websites, contacten en zoekgeschiedenis. In de EU moet Meta een gerechtvaardigd belang hebben voor het verwerken van persoonsgegevens om gerichte advertenties te kunnen tonen. Privacyexperts stellen dat dit de reden is dat Threads nog niet in de EU beschikbaar is.

"We moeten ons zeker zorgen maken over de hoeveelheid data die Meta over individuen kan bezitten", zegt Calli Schroeder van het Electronic Privacy Information Center (Epic) tegenover The Guardian. "Dit is niet alleen een groot risico voor datalekken, en Meta is in het verleden al voor verschillende grote datalekken beboet, maar de data is ook te gebruiken om meer informatie over een persoon af te leiden dan ze vrijwillig zouden willen delen."