Signal belooft opnieuw VK te verlaten als client-side scanning verplicht wordt

Chatapp Signal zal het Verenigd Koninkrijk verlaten als wetgeving wordt aangenomen waardoor alle berichten van burgers eerst worden gecontroleerd, zo heeft Signal "president" Meredith Whittaker opnieuw beloofd. Whittaker sprak deze week tijdens een techconferentie in de Verenigde Staten, waar ze wederom kritiek uitte op de Britse Online Safety Bill. Deze wet kan chatdiensten verplichten tot het controleren van de berichten die hun gebruikers verzenden.

"Als ze ons zouden opdragen dit te implementeren zullen we dit niet doen", aldus Whittaker tijdens de Fortune Brainstorm Tech conferentie. Volgens de Signal-president is het surveillancebusinessmodel inmiddels zo diep in onze kerninfrastructuur binnengedrongen, dat mensen geen idee meer hebben in hoeverre ze worden gesurveilleerd en dat ze hier ook niets in te kiezen hebben gehad.

Whittaker waarschuwde voor de plannen om de encryptie van chatdiensten te ondermijnen, zoals sommige overheden willen. "Je kunt geen backdoor hebben waar alleen de good guys doorheen kunnen", zo liet ze weten. Whittaker voegde toe dat dit "wiskundig onmogelijk" is en de veiligheid van belangrijke communicatie en infrastructuur ondermijnt. De Signal-president merkte ook op dat ze zich zorgen maakt over de "anti-encryptie" agenda die rond 2018 "naar binnen is geloodst". Eerder dit jaar stelde Whittaker ook al meerdere malen dat Signal het VK zou verlaten als de omstreden wetgeving wordt aangenomen.