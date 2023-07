Miljoenen e-mails Amerikaans leger via typo naar beheerder .ML-tld gestuurd

Miljoenen e-mails van en voor het Amerikaanse leger zijn door het maken van een typfout naar de beheerder van het top level domain (tld) van Mali gestuurd, een Nederlandse internetondernemer. Dat meldt de Financial Times. Het Amerikaanse leger maakt voor de eigen e-mailadressen gebruik van het .MIL-tld. Door het maken van een typo werd er geen .MIL maar .ML ingevuld, waardoor de e-mails bij de Nederlandse internetondernemer terechtkwamen.

Het gaat onder andere om medische gegevens, identiteitsdocumenten, foto's van bases, personeelslijsten, inspectierapporten, contracten, criminele klachten tegen personeel, interne onderzoeken naar pesten, reisschema's, boekingen, belastinggegevens en financiële documenten. Het probleem zou al bijna tien jaar bekend zijn. De internetondernemer kreeg toen het contract voor het ML-tld.

Sinds januari verzamelde de Nederlander de verkeerd geadresseerde e-mails. Het gaat inmiddels om 117.000 e-mails. Ondanks herhaaldelijke waarschuwingen bij de Amerikaanse autoriteiten blijven de e-mails komen. Een woordvoerder van het Pentagon laat weten dat e-mailadressen die direct vanaf het .MIL-domein naar het ML-domein worden verstuurd worden geblokkeerd, en de afzender bericht krijgt om het e-mailadres te controleren.

Het contract voor het beheer van het ML-tld is inmiddels verlopen, waardoor de Malinese overheid hier de controle over krijgt en ook alle verkeerde gestuurde e-mails kan ontvangen. Het zijn trouwens niet alleen e-mails bedoeld voor het Amerikaanse leger die de internetondernemer ontving. Het Nederlandse leger maakt gebruik van de domeinnaam army.nl. Ook tientallen e-mails waarbij er geen army.nl maar army.ml werd gebruikt kwamen zo in handen van de Nederlander.