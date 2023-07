FBI meldt toename van helpdeskfraude waarbij contant geld wordt gevraagd

De FBI heeft een waarschuwing afgegeven voor helpdeskfraude waarbij oplichters om contant geld vragen, dat slachtoffers in een magazine moeten stoppen en opsturen. Volgens de Amerikaanse opsporingsdienst hebben de scammers het voornamelijk op oudere Amerikanen voorzien.

De scammers maken gebruik van telefoon, e-mail of pop-ups en waarschuwen slachtoffers voor frauduleuze activiteiten of terugbetaling van een vermeend abonnement. Slachtoffers krijgen vervolgens instructies om software te downloaden, waarmee de oplichter de computer kan overnemen. Zodra de software is geïnstalleerd en de oplichter toegang heeft, wordt het slachtoffer gevraagd om op zijn bankrekening in te loggen.

In de volgende stap van de scam stelt de oplichter dat hij "per ongeluk" een groter bedrag dan bedoeld heeft terugbetaald. Er wordt hierna druk op het slachtoffer uitgeoefend om het teveel overgemaakte geld terug te geven, omdat de scammer anders zijn baan zou verliezen. Slachtoffers krijgen vervolgens instructies om het geld op te nemen en in een magazine te stoppen, en daarna naar een opgegeven adres op te sturen.

De FBI adviseert om nooit software op verzoek van een onbekende te downloaden of een onbekende controle over de computer te geven. Verder wordt ook aangeraden om nooit telefoonnummers in pop-ups, sms-berichten of e-mails te bellen.