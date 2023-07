SIDN verbiedt registraties van .nl-domeinnamen op naam van derde partij

Vanaf 1 oktober is het niet langer toegestaan om .nl-domeinnamen op naam van een derde partij te registreren, iets wat bijvoorbeeld door privacy- en proxydienstverleners wordt gedaan. Dat heeft de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland (SIDN), de organisatie die de .nl-domeinnamen beheert, vandaag aangekondigd. Vanwege het verbod is vanaf 1 oktober een nieuwe versie van de algemene voorwaarden voor .nl-domeinnaamhouders en voor registrars van kracht.

Privacy- en proxyservices zijn volgens SIDN ontstaan omdat vooral particuliere houders van domeinnamen niet wilden dat hun gegevens via de Whois van een registry zoals SIDN waren te achterhalen. "Bij een particuliere domeinnaamregistratie laten wij de genoemde registratiegegevens al sinds 2010 niet meer publiek zien. Daarom bestaat de noodzaak voor privacy- en proxyregistraties voor .nl-domeinnamen allang niet meer", zo laat de Stichting weten.

SIDN stelt verder dat het voor de eigenaar, SIDN zelf, opsporingsdiensten en anderen belangrijk is dat de juiste houdergegevens in het SIDN-register staan. "In de praktijk zien we dat domeinnamen die geregistreerd worden met malafide intenties, relatief vaak op naam van een privacy- of proxydienstverlener worden geregistreerd. Dit hindert het effectief optreden tegen misbruik van domeinnamen. Om hiertegen op te kunnen treden, is het van belang om te weten wie er daadwerkelijk zeggenschap over een domeinnaam heeft en willen we bijvoorbeeld ook diens identiteit kunnen controleren."

De nieuwe regels gaan zoals gezegd op 1 oktober in, maar SIDN geeft aan dat het niet meteen bij bestaande registraties gaat handhaven. Wel worden nieuwe registraties gemonitord en privacy- en proxydienstverleners en registrars aangesproken als zij nog domeinnamen voor anderen op hun eigen naam registreren. Verder zal SIDN met betrokken partijen uiteindelijk ook bestaande registraties aanpassen. Voor houders die niet willen dat hun gegevens zichtbaar worden is er een opt-out-regeling of het gebruik van een inactieve status.