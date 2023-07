EU-landen akkoord met verplichte cybersecurity-eisen voor hard- en software

Betekend dit dat als ik bv een cisco access point aankoop. Dat cisco me gedurende een jaar of 7 moet voorzien van alle security updates voor dat product? Nu geven ze 3 maanden en daarna moet je een supportcontract afsluiten...



Je krijgt dan ook meer als je dat aankoopt, ook feature updates en hard en software support/warranty. Maar dit verplicht hun dus om security updates gratis aan te bieden vanaf nu (allé, is een voorstel, dus pas vanaf het moment dat het effectief in wetteksten is gegoten), of heb ik dit foutief begrepen?