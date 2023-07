Kabinet opgeroepen om bindend kader voor dataverwerking AIVD te ondertekenen

De toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben het demissionaire kabinet opgeroepen om Conventie 108+ te ondertekenen en zolang er nog geen goedkeuringswet over is conform het gedrag te handelen. Conventie 108+ is een bindend Europees kader voor de verwerking van gegevens door inlichtingen- en veiligheidsdiensten.

De oproep wordt mede gedaan naar aanleiding van de recente aanbevelingen van de PEGA Commissie van het Europees Parlement. Deze commissie onderzocht het gebruik van Pegasus en daarmee vergelijkbare spyware. Op basis van de uitkomsten van dat onderzoek dringt het Europees Parlement er in haar aanbevelingen op aan dat alle lidstaten het verdrag meteen ondertekenen en de normen ervan in nationaal recht omzetten en hiernaar handelen.

In het verdrag staat onder andere dat het ontbreken van bindende bevoegdheden van toezichthouders op het gebied van de nationale veiligheid niet past in een democratische samenleving. De Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) en de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), die toezicht houden op de AIVD en MIVD, hebben demissionair minister Bruins Slot van Binnenlandse Zaken opgeroepen het verdrag te ondertekenen.

Veel landen zijn Nederland inmiddels voorgegaan en hebben het verdrag wel ondertekend, aldus de toezichthouders. Daarnaast moet het kabinet de goedkeuringswet over dit verdrag zo snel mogelijk aan het parlement voorleggen. Zolang de wet nog niet is aangenomen wordt de minister gevraagd om wel naar het verdrag te handelen.