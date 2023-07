Noorse overheid meldt zeroday-aanval op ict-platform van twaalf ministeries

De Noorse overheid is het slachtoffer geworden van een aanval waarbij gebruik is gemaakt van een zerodaylek om een ict-platform aan te vallen waar twaalf ministeries gebruik van maken, zo laat het Noorse ministerie van Lokaal Bestuur en Regionale Ontwikkeling in een verklaring weten.

Volgens de autoriteiten hebben de aanvallers misbruik gemaakt van een "voorheen onbekende kwetsbaarheid" in de software van een leverancier. "Deze kwetsbaarheid is misbruikt door een onbekende actor. We hebben het beveiligingslek verholpen. Het is nog te vroeg om iets te zeggen over wie erachter zit en de omvang van de aanval", aldus de verklaring.

Daarin wordt ook gesteld dat het werk van de Noorse regering gewoon doorgaat en er extra beveiligingsmaatregelen zijn genomen om de gegevens op het ict-platform te beveiligen. Het gevolg van de maatregelen is dat medewerkers van de twaalf ministeries nu geen toegang hebben tot allerlei diensten, waaronder e-mail. Medewerkers kunnen op kantoor of thuis nog wel gewoon op hun computer werken. De Noorse politie heeft inmiddels een onderzoek ingesteld en de Noorse privacytoezichthouder is ingelicht.