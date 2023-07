Politie houdt Nederlandse man aan in onderzoek naar Genesis Market

De politie heeft in het onderzoek naar de Genesis Market een 32-jarige Nederlandse man aangehouden. Volgens de politie is het vermoedelijk de grootste Nederlandse gebruiker die op de illegale marktplaats actief was. De Genesis Market was een online marktplaats waarop gestolen gegevens van met malware besmette computers werden aangeboden. Het ging om zaken als inloggegevens, cookies en andere data.

Door middel van een aparte browser en browserplug-in die de Genesis Market had ontwikkeld was het voor afnemers mogelijk om met gestolen inloggegevens op allerlei diensten in te loggen. De marktplaats beweerde dat zolang het toegang tot de besmette computer van een slachtoffer had, de gestolen data van het slachtoffer up-to-date werd gehouden, maar de gegevens ook werden doorgestuurd wanneer die een nieuw account aanmaakte.

Naar schatting werden via de marktplaats de gegevens van twee miljoen slachtoffers verhandeld, waaronder vijftigduizend Nederlanders. Begin april werd de marktplaats tijdens een internationale operatie offline gehaald. Daarbij kregen de autoriteiten gegevens in handen van zowel personen die op Genesis Market actief waren als slachtoffers. Het onderzoek leidde onder andere naar de 32-jarige Nederlander die in Brazilië woont. Hij kon op 18 juli in Barendrecht worden aangehouden, zo is vandaag bekendgemaakt.

De man stond bovenaan de lijst van verdachten van het Cybercrimeteam Rotterdam in het onderzoek naar de Genesis Market, omdat hij vermoedelijk op grote schaal in gestolen gebruikersgegevens handelde. “We verdenken deze man ervan dat hij voor tienduizenden euro’s heeft uitgegeven op de markt en daardoor de grootste Nederlandse gebruiker van de Genesis Market is en mogelijk zelfs tot de top 10 van grootste gebruikers wereldwijd behoort", zegt Ruben van Well van het Cybercrimeteam.

De politie vermoedt dat de man met zijn handelen zeer veel mensen heeft gedupeerd. "Er liggen aangiftes van mensen die voor tienduizenden euro’s bestolen zijn. Met de aanhouding van deze verdachte denken we een grote slag te hebben geslagen in dit onderzoek." Het onderzoek naar de Genesis Market is nog altijd in volle gang en meer aanhoudingen worden niet door de politie uitgesloten.