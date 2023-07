Scholen VS vragen Google om miljoenen Chromebooks langer te supporten

Amerikaanse scholen, docenten, ouders en milieuorganisaties hebben Google in een open brief gevraagd om verschillende modellen Chromebooks langer te blijven ondersteunen. De apparaten in kwestie bereiken binnenkort de Automatic Update Expiration datum, of hebben die al bereikt, en zullen dan geen beveiligingsupdates, fixes en technische ondersteuning meer ontvangen. Volgens de briefschrijvers zorgt dit voor onnodige verspilling en vervuiling en lopen gebruikers door het ontbreken van patches risico.

De dertien modellen Chromebooks verschenen in 2016, 2017, 2018 en 2019. Sommige van de modellen worden nog steeds verkocht, aldus de briefschrijvers. Die stellen ook dat Chromebooks te snel kapot gaan en met allerlei software- en hardwareproblemen te maken hebben, waardoor scholen met stapels kapotte laptops zitten. Naast het langere ondersteunen van de Chromebooks wordt Google opgeroepen om ervoor te zorgen dat de apparaten langer meegaan en eenvoudiger te repareren zijn.