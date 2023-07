Britse toezichthouder bezorgd over banken die klantdata met media delen

De Britse privacytoezichthouder ICO maakt zich zorgen over banken die persoonlijke informatie van klanten met de media delen. Banken zijn inmiddels door de ICO aangeschreven dat ze op verantwoorde wijze moeten omgaan met de informatie waarover ze beschikken. Aanleiding is de zaak van oud-politicus Nigel Farage. De Britse bank Coutts, onderdeel van de NatWest Group, had de rekening van Farage opgeheven vanwege zijn mening op Twitter.

Vervolgens bleek dat persoonlijke informatie over Farage met de BBC was gedeeld. Alison Rose, de directeur van NatWest, bleek de bron te zijn voor een onjuist verhaal van de BBC over Farage. Inmiddels is zij opgestapt. De ICO is net met een verklaring gekomen, waarin het zegt zich zorgen te maken over banken die persoonlijke informatie van klanten met de media delen.

"De bancaire zorgplicht van vertrouwelijkheid is al meer dan honderd jaar oud, en het is duidelijk dat het niet toestaat om persoonlijke informatie van een klant met de media te bespreken", zegt de Britse Information Commissioner John Edwards. "We vertrouwen banken met ons geld en onze persoonlijke informatie. Elke suggestie dat dit vertrouwen is geschonden gaat zowel de klanten van een bank als toezichthouders zoals mij aan."

Edwards stelt dat hij de Britse banken heeft aangeschreven om hen te wijzen op hun verantwoordelijkheden aan het publiek. "Banken zouden geen onnauwkeurige informatie moeten bewaren, en geen informatie moeten gebruiken op een manier die niet wordt verwacht, en ze zouden geen meer informatie moeten bewaren dan noodzakelijk." Volgens Edwards laat de zaak van Farage zien waarom het recht op databescherming zo belangrijk is.