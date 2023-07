EFF: Brits voorstel voor client-side scanning bedreiging voor mensenrechten

Het is een basaal mensenrecht om een privégesprek met iemand te kunnen voeren, maar een Brits wetsvoorstel dat chatdiensten verplicht om door middel van client-side scanning elk bericht van gebruikers te controleren bedreigt dit, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF. De Online Safety Bill waar de EFF het over heeft bevindt zich in de laatste fase voordat het in het Britse House of Lords zal worden behandeld.

Mocht het voorstel worden aangenomen dan geeft het de Britse regering de mogelijkheid om backdoors aan chatdiensten toe te voegen wat het eind van end-to-end encryptie betekent, zo laat de EFF weten. De burgerrechtenbeweging spreekt zelfs van een grote stap achteruit voor wereldwijde privacy en de democratie zelf. "Het verplichten van door de overheid goedgekeurde software in de chatdiensten van mensen is een verschrikkelijk precedent."

De burgerrechtenbeweging benadrukt dat het een mensenrecht is om een privégesprek te kunnen voeren, dat in de digitale wereld dankzij end-to-end encryptie mogelijk is. "En het is niet compatibel met door de overheid goedgekeurde technologie voor het scannen van berichten, zoals verplicht in de Online Safety Bill." Volgens de EFF wil de Britse regering het recht om elke bericht te controleren op kindermisbruik en terrorisme, terwijl de privacy van mensen beschermd blijft. "Dat is gewoon onmogelijk."

Experts en chatdiensten waarschuwen al lange tijd voor de gevolgen van client-side scanning en het aantasten van encryptie. In een reactie op de aanhoudende kritiek schetst de Britse regering een fantasiewereld waarbij berichten worden gecontroleerd maar de privacy van gebruikers is gewaarborgd, merkt de EFF op. Daarnaast stellen de Britse autoriteiten dat techbedrijven beter hun best moeten doen om een "privacyvriendelijke" backdoor te ontwikkelen.

Samen met Britse organisaties presenteerde de EFF eerder deze maand een amendement om end-to-end encryptie beschermen. "Het is een opmerkelijke misser dat het House of Lords niet eens een serieus debat heeft gevoerd over het beschermen van encryptie en privacy, ondanks voldoende tijd om elk onderdeel van het voorstel te bekijken."