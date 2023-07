Tor Project doet jaarlijks onderzoek voor overstap naar nieuwe Firefox-versie

Het Tor Project zal voor Tor Browser naar een nieuwe versie van Firefox ESR overstappen, maar voert eerst een onderzoek uit naar wat Mozilla het afgelopen jaar heeft uitgevoerd op het gebied van privacy en security en hoe dit gebruikers van Tor Browser kan raken. Tor Browser bestaat uit een aangepaste versie van Firefox ESR en software om met het Tor-netwerk verbinding te maken.

Firefox Extended Support Release (ESR) is een Firefox-versie die alleen maar beveiligingsupdates ontvangt. Deze versie is vooral bedoeld voor zakelijke omgevingen. Op dit moment maakt Tor Browser gebruik van Firefox 102 ESR, maar deze versie zal worden vervangen door Firefox 115 ESR. Voordat de overstap plaatsvindt zal eerst de jaarlijkse "ESR transition audit" plaatsvinden, waarbij wordt gekeken of de aanpassingen van Mozilla gevolgen hebben voor Tor Browser.

Op dit moment is Tor Browser 12.5 de stabiele versie van Tor Browser. Daarnaast is er ook een "alpha" versie, die vooral voor testers is bedoeld. De eerste alpha-versie van Tor Browser 13 is nu verschenen die van Firefox 115 ESR gebruikmaakt. Aangezien het hier nog om een vroege testversie gaat wordt gebruikers die risico lopen aangeraden om voorlopig de stabiele versie te blijven gebruiken.