Brave: nieuw Google-voorstel geeft macht aan grote sites en adverteerders

Een nieuw voorstel van Google neemt de macht van gebruikers en geeft die aan grote websites en adverteerders, zo waarschuwen de makers van de Brave-browser. Eerder sloegen ook de makers van de Vivaldi-browser alarm over het "Web Environment Integrity" (WEI) voorstel van vier Google-engineers. WEI biedt websites een API waarmee ze kunnen vertellen dat de browser en platform van bezoekers worden vertrouwd door een derde partij, de "attester".

Volgens de Google-engineers moet op deze manier fraude worden voorkomen. Zo kunnen websites controleren dat bezoekers mensen zijn en geen bots. Een van de grootste kritiekpunten is dat de attester bepaalt welke omgevingen zijn te vertrouwen. Zo zou Google Play een attester op Android zijn en kunnen bepalen welke browsers en extensies zijn toegestaan. Volgens Peter Snyder van Brave neemt WEI de macht die gebruikers hebben en geeft die aan grote websites en adverteerders.

"Googles WEI-voorstel is frustrerend, maar niet verrassend. WEI is gewoon de nieuwste poging van Google om te voorkomen dat browsergebruikers controle hebben over hoe ze het web gebruiken", aldus Snyder. Sommige critici zijn bang dat WEI voor een verborgen introductie van Digital Rights Management (DRM) op webpagina's kan zorgen, waardoor adblocking zo goed als onmogelijk wordt gemaakt.

"Het is belangrijk dat gebruikers de controle houden over hoe ze het web gebruiken, en het web niet wordt teruggebracht tot een aantal 'take it or leave it' black boxes die gebruikers niet kunnen inspecteren, begrijpen of aanpassen. Googles WEI-voorstel (net als veel andere Google voorstellen) neemt opzettelijk de macht van gebruikers en geeft die aan grote websites en adverteerders", stelt Snyder. Brave zal het voorstel dan ook niet implementeren.

Afsluitend merkt Synder op dat WEI de laatste stap is in een "verschrikkelijke richting" waar Google het web naar toe duwt. "Webgebruikers verdienden een browser die hen niet behandelt als de vijand die moet worden beperkt en gecontroleerd."