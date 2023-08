Kenia schorst Worldcoin-scans wegens zorgen over privacy en veiligheid

De Keniaanse overheid heeft registraties voor Worldcoin wegens zorgen over privacy en de openbare veiligheid geschorst. Worldcoin wil naar eigen zeggen het grootste "human identity and financial network" worden, waarbij gebruikers zich voor een World ID kunnen aanmelden. Om een World ID te kunnen krijgen moeten gebruikers eerst een irisscan ondergaan. Dat kan op verschillende locaties waar zogeheten "Orbs" zijn, camera's die de irisscan uitvoeren.

De structuur van de iris wordt gebruikt voor het genereren van een identificatiecode, de IrisCode. Zo wordt volgens Worldcoin aangetoond dat elk World ID van een echte gebruiker is. Om gebruikers zover te krijgen dat ze hun iris laten scannen en een World ID aanmaken, geeft Worldcoin "gratis" cryptotokens weg die een waarde van 50 euro zouden hebben.

In Kenia, één van de eerste landen waar gebruikers zich voor een World ID konden registreren, leidde dit tot lange wachtrijen. Inmiddels zouden meer dan 350.000 Kenianen een World ID hebben. De afgelopen dagen lieten meerdere privacytoezichthouders zich kritisch uit over Worldcoin en de Keniaanse autoriteiten besloten vandaag in te grijpen.

Alle activiteiten rond Worldcoin zijn vanaf vandaag in het land geschorst. Zo werden mensen weggestuurd die bij verschillende locaties zich voor een World ID wilden registreren, zo melden lokale media. De autoriteiten willen garanties dat de privacy, openbare veiligheid en integriteit van financiële transacties zijn gewaarborgd. Volgens Worldcoin hebben inmiddels meer dan twee miljoen mensen een World ID.